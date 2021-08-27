Сочное, нежное, тающее во рту: рецепты с салом

Сало - постоянный житель в холодильнике каждого украинца. Не обязательно употреблять его ежедневно. Лишь иногда, в три часа ночи, когда никто не видит, отрезать маленький кусочек и, закрыв глаза, смаковать нежнейшее мясо… об этом таинственном свидании можно писать оды и мемуары, сообщает УНИАН.

Что можно из сала приготовить?

Паштет из сала - как сделать самостоятельно

сало - 100 гр;

чеснок - 10 гр;

перец - по вкусу;

укроп - 5 гр.

Сало нарезать небольшими кусочками, чеснок очистить, укроп помыть и мелко нашинковать. В чашу блендера выложить все ингредиенты, добавить перец. Измельчить сало до однородной консистенции.

Сало в банке на зиму - бабушкин рецепт

сало - 1 кг;

чеснок - 3 зубчика;

перец черный и красный молотый - щепотка;

соль - 0.5 стакана;

лавровый лист - 2 шт.

Сало нарезать, поскоблить шкурку. Чесноком натереть каждый кусок. В тарелке смешать перцы, обвалять сало в смеси. На дно банки выложить чеснок и лавровый лист, сверху утрамбовать сало. Прикрыть крышкой и оставить в комнате на сутки. Затем плотно закрыть банку и убрать в холодильник на 4 дня.

Блюда из сала в духовке - рецепт копченостей

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сало - 1 кг;

вода - 1 л;

соль - 150 гр;

чеснок - 30 гр;

перец горошком - 5 шт;

гвоздика - 3 шт;

лавровый лист - 2 шт.

Нарезать сало на куски примерно 3-5 см в ширину. Взять кастрюлю, влить в нее воду, посолить и вскипятить. Чеснок очистить, мелко нарубить и окунуть в воду. Туда же добавить специи. Убрать маринад с огня и дать остыть.

Выложить сало в маринад и оставить в прохладном месте на 2-4 дня. По истечении этого времени достать сало, обтереть бумажными полотенцами и дать полежать на воздухе пару часов.

Противень застелить фольгой, выложить горсть опилок. Поставить на самый нижний уровень. Включить духовку на 90°C и прогреть. Затем выложить сало на решетку, запекать 30 минут. Увеличить температуру до 125°C и запекать еще 15 минут.