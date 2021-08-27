Cashless в транспорте: как города Украины переходят на е-билет

Закон, который внедряет электронные билеты в городском пассажирском транспорте, вступил в силу еще в 2017-м. В июне этого года правительство приняло законопроект, которым утвердило форму, реквизиты и сведения, которые должен содержать е-билет, сообщает PaySpace Magazine.

Е-билет — это единый билет на основе бесконтактной электронной пластиковой карты, которой можно воспользоваться в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах, трамваях и метро. Оплатить проезд карточкой на удивление легко: достаточно поднести ее к валидатору, установленного в транспорте, и деньги будут сняты. Контроллеры со спецустройствами смогут проверить, уплатил ли пассажир за проезд. Способы приобретения и пополнения карты определяет власть по своему усмотрению.

По сути сегодня органы местного самоуправления самостоятельно решают, нужно ли устанавливать автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Кое-кто уже воспользовался этой возможностью, а некоторые отстают.

Киев

Тестировать е-билет в столице начали еще с июля 2018 года. Осенью 2019 года власти объявили, что его введение откладывается на апрель 2020 года. Среди причин — неготовность метрополитена и проблемы с льготниками, в частности, непонятно, как компенсировать проезд некиевлянам. Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, нововведения снова перенесли — на 1 июля того же года. В конце концов дату снова сдвинули — сначала до января 2021-го, потом до июля. Однако в июле в КГГА сообщили, что запуск автоматизированной системы учета проезда для пассажиров, включая льготников из других городов, отложено на 2023 год.

На сегодня в столице технологически адаптирована к системе электронного билета вся сеть коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Кроме того, создано более 4000 мест продажи е-билета.

Сейчас в Киеве действуют:

198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 — на 52 станциях метрополитена, где можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты;

около 1800 терминалов Easypay для пополнения карты;

около 322 Т-киосков, где можно приобрести транспортную карту;

кассы на 52 станциях метрополитена, где есть возможность приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

Кроме физических точек, рассчитаться за поездку можно с помощью приложения «Киев Цифровой». По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты в любой благоприятный момент. С экрана смартфона в «Киев Цифровой» можно оплатить проезд QR-билетами. Таким образом, сейчас в Киеве е-билет действует в метрополитене и транспорте «Киевпасстранс».

Винница﻿

Винницкий горсовет принял решение о введении автоматизированной системы учета оплаты за проезд в электрическом и автомобильном транспорте еще летом 2018-го. Е-билет в городе получил название «муниципальная карта винничанина». В транспорте установили специальные валидаторы, которые считывают информацию с пластиковых проездных и выдают квитанцию об уплате проезда.

Сначала безналичный расчет (с 1 мая 2020 года) действовал в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах. А с июня этого года — и в маршрутных такси. Гости города могут купить разовые бумажные билеты за наличные через сеть терминалов самообслуживания EasyPay. Они действительны в течение 60 мин с момента приобретения. Стоимость бумажного билета не будет отличаться от стоимости электронного, но дополнительно будет включаться комиссия оператора — 1 грн.

Львов

Во Львове продолжается внедрение электронного билета. С этой целью КП «Львовавтодор» заключило с ЕБРР кредитный договор на общую сумму 10,0 млн евро еще в конце 2016-го.

В этом году городская власть планирует:

запустить Центр обслуживания пассажиров;

получить первые льготные транспортные карты Леокарт;

осуществить тестовый монтаж системы на каждый тип транспортного средства;

провести тестирование и принятие программного обеспечения;

начать продажу электронных общих и туристических карт во время тестирования оплаты проезда;

установить системы на все транспортные средства — до конца 2021 года.

По состоянию на 15 июля во Львове 185 транспортных средств оборудовали валидаторами: 71 автобус, один электробус, 47 трамваев и 66 троллейбусов.

Ивано-Франковск﻿

Новая система оплаты проезда в коммунальном общественном транспорте Ивано-Франковска действует с марта 2020 года. Всего выпустили 4 вида карточек «Галка»:

общую — для разовой оплаты за проезд (также можно пользоваться как проездным на месяц);

ученическую — для школьников (проезд по этой карте будет бесплатным);

студенческую — со скидкой для тех, кто учится в вузе

льготную — для бесплатного проезда определенных категорий граждан.

С лета этого года горожане могут пополнить карточку «Галка» в терминалах «ПриватБанка» и в приложении «Приват24». Главное преимущество ивано-франковской системы — возможность делать пересадки и не платить за них. Так, после того, как пассажир приложил карточку к валидатору, у него есть 30 минут, чтобы зафиксировать поездку в другом транспорте бесплатно.

Житомир﻿

Житомир был первопроходцем во внедрении е-билета. Его начали вводить еще до вступления в силу соответствующего закона. Проект E-ticket в Житомире городской совет реализовал вместе с ПриватБанком и Visa. На начало 2019-го 17% пассажиров коммунального транспорта использовали электронные проездные или бесконтактные банковские карты, чтобы оплатить проезд. Также рассчитаться в коммунальном транспорте можно с помощью QR-кодов, системы NFC. С 1 января 2021 года по техническим причинам оплата за проезд в городском общественном транспорте с помощью функции NFC была временно прекращена, однако уже с середины июня опцию восстановили.

Для пополнения транспортной карты в Житомире действуют 24 пункта продажи на остановках общественного транспорта. Также ее можно пополнить онлайн и в терминалах в магазинах. В начале лета городские власти решили привлечь инвестора для обновления системы автоматизированной системы оплаты проезда, закупки валидаторов и реализации разового билета.

Белая Церковь

В Белой Церкви значительная часть пассажиров платят за проезд в троллейбусах электронными транспортными картами. С начала реализации проекта, с весны 2017 года, город достиг высокого уровня пользования электронными билетами среди нельготных пассажиров на наземном транспорте — 40%. Электронную транспортную карту можно пополнять без комиссии не только со своего банковского карточного счета через сервис на сайте КП «Троллейбусное управление», но и через сеть платежных терминалов 2Click.

Тернополь

Систему оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств в городском и частном общественном транспорте запустили с февраля 2018 года. 68 единиц городского коммунального транспорта (65 троллейбусов и 3 автобуса) и первые 15 маршрутных такси, оборудованных мобильными терминалами, были обновлены и получили возможность приема безналичной оплаты. Кроме того, в 48 троллейбусах дополнительно установлены стационарные валидаторы с такой же функциональностью. Пополнить E-ticket можно через «Портал Тернополянина», в 39 пунктах продажи и пополнения, в 85 терминалах самообслуживания, а также на сайте easypay.ua.

Хмельницкий

Е-билеты в городе уже доступны для проезда в троллейбусах и автобусах «Электротранса». Купить электронный билет можно в магазинах, местах продажи прессы. Также есть возможность воспользоваться разовым электронным билетом с QR-кодом, который можно приобрести в терминалах. В городе действует несколько вариантов пополнения электронного билета:

через личный кабинет на сайтах mycity.khm.gov.ua и www.gerc.ua;

через терминал City 24 и iBox — их более 180. Власти планируют установить в маршрутках и автобусах валидаторы несколько иного формата.

Принцип их работы такой же, что и в троллейбусах, однако находиться они будут у водителя, а не в салоне. Ожидается, что маршрутки перейдут на е-билет до конца 2021 года.

Харьков

Е-билет в трамваях и троллейбусах запустили с 1 декабря 2017 года. Метро в Харькове перешло на E-ticket с марта 2020-го. Купить е-билет можно через специальные терминалы, установленные на остановках наземного транспорта и в вестибюлях метро. В апреле этого года в автобусах начали устанавливать валидаторы для оплаты с помощью электронного проездного билета. Также валидаторами оснащают маршрутки.