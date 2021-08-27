Украина переписала историю на Паралимпиаде: уже 500 медалей!

Украина на Паралимпийских играх 2020 в Токио переписала историю участия в этих соревнованиях. Так, 27 августа на тринадцатой для страны Паралимпиаде наши спортсмены завоевали 500-ю медаль, сообщает РБК-Украина.

Юбилейную медаль принес 32-летний Сергей Клипперт, который получил "серебро" в плавании на дистанции 100 метров на спине. Интересно, что для самого спортсмена это уже 13 медаль в его карьере на Играх.

Отметим, что из 500 медалей - 388 украинцы завоевали на летних Паралимпиадах, 112 - на зимних. Из них всех - 153 золотые, 164 серебряные и 183 бронзовые.

Сколько медалей получали украинцы на Паралимпийских играх:

Атланта 1996 (летние): 1 "золото", 4 "серебра" и 2 "бронзы"

Нагано 1998 (зимние): 3+2+4

Сидней 2000 (летние): 3+20+14

Солт-Лейк-Сити 2002 (зимние): 0+6+6

Афины 2004 (летние): 24+14+19

Турин 2006 (зимние): 7+9+9

Пекин 2008 (летние): 24+18+32

Ванкувер 2010 (зимние): 5+8+6

Лондон 2012 (летние): 32+24+28

Сочи 2014 (зимние): 5+9+11

Рио-де-Жанейро 2016 (летние): 41+37+39

Пхенчхан 2018 (зимние): 7+8+8

По состоянию на 27 августа 2021 года во время Паралимпиады в Токио наши спортсмены завоевали уже 16 наград - 2 "золота", 9 серебряных медалей и 5 бронзовых.﻿