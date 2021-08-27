В Украине началась новая волна COVID-19: будет ли локдаун

Нового локдауна в Украине можно будет избежать. Об этом заявил врач-иммунолог Андрей Волянский, сообщает Украина 24.

"Возможно, удастся избежать локдауна благодаря тому, что в течение весенней волны уже значительное количество украинцев было инфицировано и переболело. Мы предполагаем, что на сегодняшний день около 40% населения Украины имеет антитела, и скорее всего, для них еще одно инфицирование не представляется реальным", — сказал он.

По словам врача, в Украине уже наступила новая волна заболеваемости.

"Волны не будет в октябре или ноябре, она уже началась. Вчерашние 66 летальных исходов и более 2 тысяч новых инфицированных об этом красноречиво говорят — волна уже наступила, и в ближайшее время будет значительный рост. Но в силу вышесказанного есть шансы, что она будет более мягкой", — сказал он.

Добавим, по данным Центра общественного здоровья 26 августа 2021 в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей — 127, медработников — 46. Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 8 636 045 прививок.

Ранее известный врач-кардиохирург Борис Тодуров заявил, что Украина должна быть готовой не только к новой волне коронавируса, но и к возможным вспышкам других инфекционных заболеваний.