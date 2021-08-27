На вершине Говерлы организовали стихийную торговлю

Мелкие предприниматели организовали на вершине самой высокой горы Украины Говерлы стихийную торговлю, сообщает Новое время.

Об этом у себя в Facebook рассказал пользователь Виктор Кулик, опубликовав соответствующее фото.

На нем видно, что, поднявшись на вершину, туристы могут купить себе разнообразные напитки в алюминиевых банках и пластиковых бутылках, шоколадные батончики и другую продукцию.

"Нет, это не центральный рынок, это гора Говерла!" , — написал Кулик в описании к фото.

Его возмущение разделили и другие пользователи, однако нашлись и те, кто ничего страшного в торговле на горе не видят.

Поход на Говерлу является одним из самых популярных туристических маршрутов Украины и ежегодно на нее поднимаются тысячи людей, которые, зачастую, оставляют после себя на территории заповедника кучи мусора.