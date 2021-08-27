Турция хочет избежать закрытия границ

Увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией может привести к новому закрытию границ для туристов. Чтобы избежать этого, необходимо вводить ограничительные меры, сообщает Вести.

Статистика показывает, что Турции удалось сохранить высокий поток туристов из-за рубежа - только в августе страну посетили почти 2,5 миллиона путешественников.

Однако, специалисты отмечают, что существующие меры и ограничения не способны сдержать распространение вируса, что, в свою очередь, негативно скажется на туристической отрасли.

Участники заседания сошлись во мнении, что Турции необходима массовая вакцинация и строгое соблюдение ограничительных правил для преодоления кризиса.