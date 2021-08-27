Зеленский поздравил Санду с Днем независимости Молдовы
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду с 30-й годовщиной независимости Молдовы.
Об этом он написал в Twitter.
"Приветствую госпожу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова. Независимость наших стран - это результат усилий многих поколений. Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания", – написал Санду.