Врачи назвали симптомы коронавируса у вакцинированных

Полностью вакцинированный человек (получивший две дозы вакцины от COVID-19) может заразиться коронавирусом. Однако течение болезни может существенно отличаться, а симптомы легко спутать с обычной простудой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в новом исследовании ученых на портале ZOE COVID Study.

По словам медиков, полностью вакцинированные люди также заражаются коронавирусом. И таких случаев было зарегистрировано около 30% среди всех инфицированных в Великобритании. Наибольшее количество заболевших наблюдается в возрастной группе от 18 до 35 лет. Следующая группа – среди подростков и детей.

Опрос показал, что у вакцинированных коронавирус проявляется такими симптомами:

Насморк

Головная боль

Чихание

Боль в горле

Потеря обоняния

Ученые отмечают, что признаки коронавируса у вакцинированных очень легко спутать с обычной простудой или гриппом. Симптомы бывают выражены не сильно и основным признаком остается легкое недомогание.

Кроме того, исследование показало, что симптомы коронавируса у молодых людей могут проявляться до 12 недель. Ученые называют это состояние Long Covid.

Как проявляются длительные симптомы коронавируса:

Сильная усталость и быстрая утомляемость

Сбивчивое дыхание

Боль или чувство стеснения в груди

Как отмечают исследователи, предрасположенность возрастной группы от 18 до 35 лет не исключает того, что люди более старшего возраста не заражаются.

Однако в процентном соотношении после начала кампании вакцинации, именно у молодых людей чаще всего диагностируется заражение коронавирусом после получения двух дох прививки.

Автор: Анна Шиканова