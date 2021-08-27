Врачи назвали симптомы коронавируса у вакцинированных
Полностью вакцинированный человек (получивший две дозы вакцины от COVID-19) может заразиться коронавирусом. Однако течение болезни может существенно отличаться, а симптомы легко спутать с обычной простудой, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в новом исследовании ученых на портале ZOE COVID Study.
По словам медиков, полностью вакцинированные люди также заражаются коронавирусом. И таких случаев было зарегистрировано около 30% среди всех инфицированных в Великобритании. Наибольшее количество заболевших наблюдается в возрастной группе от 18 до 35 лет. Следующая группа – среди подростков и детей.
Опрос показал, что у вакцинированных коронавирус проявляется такими симптомами:
- Насморк
- Головная боль
- Чихание
- Боль в горле
- Потеря обоняния
Ученые отмечают, что признаки коронавируса у вакцинированных очень легко спутать с обычной простудой или гриппом. Симптомы бывают выражены не сильно и основным признаком остается легкое недомогание.
Кроме того, исследование показало, что симптомы коронавируса у молодых людей могут проявляться до 12 недель. Ученые называют это состояние Long Covid.
Как проявляются длительные симптомы коронавируса:
- Сильная усталость и быстрая утомляемость
- Сбивчивое дыхание
- Боль или чувство стеснения в груди
Как отмечают исследователи, предрасположенность возрастной группы от 18 до 35 лет не исключает того, что люди более старшего возраста не заражаются.
Однако в процентном соотношении после начала кампании вакцинации, именно у молодых людей чаще всего диагностируется заражение коронавирусом после получения двух дох прививки.
Автор: Анна Шиканова