Кризиса среднего возраста не существует: мнение британских ученых

Эксперты провели исследование, в ходе которого опросили людей старше 50 лет, выясняя, испытывают ли те симптомы кризиса среднего возраста: боли в суставах, недомогание, раздражительность по мелочам, непонимание со стороны младшего поколения, избегание шумных и оживленных компаний, сонливость и др, сообщает Menslife.

Как оказалось, 75% опрошенных заявили, что не испытывают трудностей в общении с молодежью, а 43% респондентов не замечают ни одного симптома так называемого кризиса среднего возраста.

Британские ученые заявляют, что кризиса среднего возраста не существует.

Большинство участников опроса считают, что кризис среднего возраста является самовнушением и надуманной проблемой, когда человек не перестает думать о приближении старости, тем самым ускоряя ее начало.