Эксперты не рекомендуют МОЗ сокращать интервал между дозами вакцины AstraZeneca

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) не будет рекомендовать Министерству здравоохранения сокращать интервал между введением первых двух доз ковидной вакцины AstraZeneca, об этом заявил глава НТГЭИ Федор Лапий, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы проанализировали данные и наша рекомендация для Минздрава на сегодня такова: не сокращать интервалы, максимально соблюдать возможные интервалы", - сказал Лапий.

Как отметил Лапий, такая рекомендация основана, в первую очередь, на отсутствии данных, что "если мы будем сокращать интервал, это повысит эффективность вакцины" , и становится особо актуальной в условиях распространения штамма "дельта".

"Мы знаем, что при более коротких интервалах у нас более низкий уровень антител, ниже эффективность. То есть у нас нет научных оснований говорить, что в условиях распространения "дельта"-варианта у нас уменьшение интервала обеспечит хотя бы такую же эффективность", - сказал он.