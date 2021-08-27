Украинские гонки на Porsche вышли на международный уровень

Украинская национальная серия гонок Carrera Time Attack для владельцев спортивных моделей Porsche в этом году стала международной, сообщает 24 Канал.

21–23 мая впервые в истории гонки Carrera Time Attack состоялись за рубежом — в Румынии, на автомобильном треке Transilvania Motor Ring. А 26–27 июня соревнования на спорткарах Porsche продолжились в белорусском центре олимпийской подготовки “Стайки” в Минске. Команды этих стран были приятно удивлены сноровкой украинских пилотов. Увидеть их можно будет и на двух украинских этапах – в Киеве и Полтаве.

“По результатам наших пилотов в Беларуси и Румынии — ими поистине стоит гордиться. Команды этих стран были приятно удивлены: все благодаря тому, что в Украине участники Carrera Time Attack имеют опыт гонок на обоих типах трасс”, – говорит основатель серии Юрий Манойло.

Украинец поставил себе цель сформировать правильную культуру использования спорткаров Porsche. Они сконструированы для скорости, эмоций и испытаний – все это возможно именно на треке – месте, предназначенном для установки рекордов. Долгосрочной целью Юрия является лицензия в Украине Porsche Cup – мировой гонки Porsche. Это будет означать признание миром национальной серии гонок Carrera Time Attack в Украине.

После этапов в Трансильвании и Минске, гонки Carrera Time Attack продолжаются в Украине. Следующий этап Carrera Time Attack International 2021 состоится 5 сентября в Киеве на автомобильном СК “Чайка”, а 2021 год завершится этапом в Полтаве на автодроме “Лтава”.

Принять участие в гонках может каждый владелец спорткара Porsche, даже начинающий пилот. Регистрация на участие – по ссылке. На соревнования киевского этапа 5 сентября зарегистрировано более полусотни экипажей и не только из Украины.

Посетителей, кроме собственно гонок, ждет выставка эксклюзивных моделей Porsche, парад спорткаров и авиашоу. Каждый сможет испытать в качестве пилота на симуляторе, а дети развлекутся в специальной игровой зоне.