В Узбекистане начали выращивать томаты с вакциной от коронавируса

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса. Уже через два месяца первые желающие смогут попробовать "лечебные" томаты на вкус и проверить на себе, действительно ли растение вырабатывает антиген к COVID-19, сообщает УНИАН.

Так, ученые создали помидоры, которые якобы станут альтернативным вариантом обычной вакцинации. Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженного в Узбекистане. Полученный материал они внедрили в клетку растения.

Оказалось, что помидоры, которые выросли после такого эксперимента, могут выделять вакцину от коронавируса. Ученые занимались созданием "лечащих" от COVID-19 томатов с января 2021 года. Ожидается, что первый урожай можно будет собрать уже через два месяца.

Конечно, говорить о стопроцентной эффективности помидоров с вакциной от коронавируса пока что рано. "Лечебный" эффект нужно доказать путем исследований, а саму разработку должны оценить эксперты ВООЗ, если конечно ученые из Узбекистана решат выводить свои томаты на мировой уровень.