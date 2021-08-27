Юлия Санина показала эпатажный образ блондинки в зебровом костюме

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поражает фанатов во время выступления эпатажными образами. Красавица каждый раз перевоплощается в экстравагантные аутфиты и удивляет поклонников не только роскошными костюмами, но и сменой прически, сообщает 24 Канал.

Группа The Hardkiss с начала своей карьеры славится эксцентричными образами. За 10 лет существования группы Юлия Санина не изменила традиций и продолжает поражать слушателей необычными аутфитами.

6 августа группа The Hardkiss начала свой тур по Украине, проведя свой феерический концерт в Чернигове. Во время выступления Юлия примерила два образа, один из которых опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

Чарівний образ Юлії Саніної
Фото из инстаграма Славы Чайки

Певица позировала перед камерой в зебровом аутфите. Она надела топ, который подчеркнула многочисленными серебряными цепочками, а сверху накинув джинсовую куртку с карманами. Образ знаменитости дополнили обтягивающие брюки на высокой посадке. На сцену Юлия вышла в черных ботильонах на каблуках и массивной платформе.  Особой изюминки образу добавил белый короткий парик.

Чарівний образ Юлії Саніної
Фото из инстаграма Славы Чайки

Чарівний образ Юлії Саніної
Фото из инстаграма Славы Чайки

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