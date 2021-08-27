Иловайская трагедия: в Офисе генпрокурора не увидели халатности командования

Офис генерального прокурора не установил причинно-следственной связи между халатностью украинского военного командования и гибелью бойцов АТО в ходе Иловайской трагедии в 2014 году. В то же время расследование этого дела еще продолжается, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил начальник так называемого "департамента войны" ОГП Юрий Рудь.

По его словам, расследование причины Иловайской трагедии идет по двум направлениям. Первое - это расследование возможных халатных действий украинского военного командования при проведении и планировании Иловайской операции. Второе направление - это расследование совершенных российскими военными и сепаратистами убийств украинских бойцов АТО при выходе из окружения в Иловайске.

Касательно действий украинских чиновников, то следствие, по словам Рудя, установило ряд нарушений при подготовке документов и планировании Иловайской операции. Также установлен факт халатности, выразившейся в игнорировании поступающей разведывательной информации о вторжении россиян и слабом реагировании на изменение оперативной обстановки.

Как отметил прокурор, на данный момент привлечь к ответственности кого-либо из украинского руководства невозможно, так как отсутствует ключевой элемент - не установлена причинно-следственная связь.

"Добытыми на данное время доказательствами и однозначными выводами проведенных экспертиз установлено отсутствие такой причинно-следственной связи между выявленными нарушениями в действиях наших командиров и последствиями в виде ранения и гибели военнослужащих" , - сообщил Рудь.

При этом расследование дела продолжается и ожидаются результаты еще одной, уже третьей по счету, комиссионной судебной экспертизы, изучающей обстановку в ходе Иловайской операции.

В то же время украинские правоохранители смогли привлечь к ответственности четырех российских генералов, причастных к убийству военных в ходе этой трагедии. Им заочно сообщено о подозрении.

Начальник департамента ОГП надеется на помощь Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) в привлечении российских военачальников к ответственности и их осуждении.

По официальным данным, при выходе из Иловайского котла в 2014 году погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения различной степени тяжести и еще 300 попали в плен.

Автор: Олег Черныш