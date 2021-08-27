Биткоину спрогнозировали новый максимум

Среднерыночная стоимость биткоина в начале сентября может продолжить удорожание и достичь новых максимумов. Аналитики допускают диапазон колебания цены в рамках 46-52 тысячи долларов, сообщает Обозреватель.

"Стоимость первой валюты среди всех криптовалют будет расти по факту закрытия позиций в окончании месяца и открытии новых в сентябре. На стыке месяцев обычно происходит обновление существующих максимумов" , – сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Кроме того, влияние на стоимость биткоина будет оказывать рост цены за последний месяц более чем на 5 тысяч долларов. По его словам, на протяжении двух лет криптоинвесторы привыкли покупать биткоин, когда цена растет.