Грозовой фронт прошелся по Херсонщине: повалены деревья

В ночь с 26 на 27 августа в результате прохождения грозового фронта между селами Раденск и Великие Копани Херсонского района повалены деревья, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 26-го на 27-е августа, в результате прохождения грозового фронта между селами Раденск и Великие Копани Херсонского района на отрезке дороги протяженностью около 4 км полностью или частично повалены деревья, в основном акация" , - сказано в сообщении ГСЧС.

Для обеспечения проезда по данному участку дороги личным составом 4-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2 единиц техники и 5 спасателей в период с 1:00 до 6:00 с проезжей части убрано более 20 поваленных деревьев.

Личным составом патрульной полиции обеспечено регулирование движения транспорта и безопасности личного состава, задействованного в работах. Работы по расчистке завершены.