Дания отменит все антиковидные ограничения

Правительство Дании сообщило об отмене всех остававшихся ограничений, ранее введенных в ходе пандемии, сообщает Deutsche Welle.

В пятницу, 27 августа, власти в Копенгагене заявили о решении не продлевать истекающее 10 сентября действие классификации COVID-19 как опасного для общества заболевания.

Тем самым с этого дня не будут действовать ограничения, закрепленные в принятом в начале июля постановлении о мерах при проведении крупных мероприятий и посещении общественных мест, говорится в распространенном датским правительством заявлении.

Решение связано с широкой поддержкой населением вакцинации, а также с жестким контролем над эпидемией, указывается далее. По словам министра здравоохранения Магнуса Хеунике, в Дании удалось достичь "рекордно высокого уровня вакцинации".

"Правительство обещало не продлевать меры дольше, чем не обходимо, и мы выполняем это обещание. Но даже если мы сейчас находимся в благоприятной ситуации, эпидемия еще не закончилась, и правительство без колебаний примет быстрые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе", - подчеркнул он.

В Дании полностью вакцинировано около 80 процентов жителей старше 12 лет

В настоящее время в Дании необходимо предоставлять справки о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении общественных мест. Кроме того, действуют ограничения на ночную продажу алкоголя и численность участников мероприятий в закрытых помещениях. В общественном транспорте предписано ношение масок.

По официальным данным на 26 августа, в Дании полностью вакцинировано почти 80 процентов жителей старше 12 лет, более 85 процентов прошли частичную вакцинацию. С начала пандемии коронавирус в 6-миллионной стране был выявлен у более 340 тысяч человек, около 2,5 тысячи пациентов скончались от последствий COVID-19.