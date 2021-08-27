Запуск космического корабля New Shepard прошёл успешно

26 августа в 17:31 по московскому времени со стартовой площадки Launch Site One в Западном Техасе (США) компания Blue Origin успешно провела запуск космического корабля New Shepard без экипажа на борту, сообщает Технология машиностроения.

Это была четвёртая космическая миссия компании в этом году и 17-я за всю её историю.

Для космического корабля New Shepard этот полёт стал восьмым. Цель данной миссии заключается в проверке надёжности оборудования, это уже второй полёт в рамках совместного с NASA эксперимента по демонстрации технологий посадки на Луну.

На борту ракеты установлено 18 единиц оборудования, 11 из них спонсирует NASA.