Биткоин снова вырос в цене: что происходит на рынке криптовалют

В пятницу, 27 августа, курс самой популярной криптовалюты – биткоина – снова вырос в цене, сообщает Сегодня.

За последние сутки он подорожал на 1,09%. К 13:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47,5 тыс. долларов.

Цена других криптовалют

Ethereum – 3 123 долларов (+0.36%);

Litecoin – 168.80 долларов (-1.48%);

NEO – 52.04 долларов (-2.73%).

Прогнозы экспертов

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом". В свою очередь руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность.