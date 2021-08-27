В Ивано-Франковске за вакцинацию обещают билеты на футбол

В Ивано-Франковске за вакцинацию с 1 сентября по 1 октября можно будет получить билеты на футбол и 100 грн на карту "Галка" для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив, сообщает Лига.net.

Мэр Ивано-Франковска сообщил, что владельцы карт Галка, которые вакцинируются с 1 сентября по 1 октября, смогут обратиться в КП "Электроавтотранс" и получить на карту 100 грн.

Также вакцинированные в этот период смогут бесплатно получить в кассах стадиона "Рух" пять билетов на домашние футбольные матчи МФК "Прикарпатье".

Прививки от коронавируса, как сообщил мэр, в Ивано-Франковске ежедневно делают в городских поликлиниках и центрах массовой вакцинации.

Также Марцинкив сообщил, что педагоги Ивано-Франковска, вакцинированные до 1 сентября, получат 1000 грн. премии.