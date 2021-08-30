Раскрыто влияние приема пищи на обоняние

Исследователи из США выяснили, что предшествующий прием пищи у людей влияет на распознавание ее запаха ответственными за обоняние областями мозга, сообщает Лента.Ру.

В ходе эксперимента ученые из Северо-Западного университета давали участникам исследования понюхать смесь двух запахов — «пищевого» и «непищевого». Так, запах булочки с корицей был смешан с кедровым, а пиццы — с запахом сосны. Доля каждого из запахов варьировалась. Находившихся все это время в сканере магнитно-резонансной томографии (МРТ) участников эксперимента просили назвать, какой из запахов им чувствовался доминантным. Их работа опубликована в журнале PLOS Biology.

Делалось это дважды — один раз, когда люди не ели до этого шесть часов, и другой, когда они до этого принимали еду, соответствующую одному из «пищевых» запахов. При этом в первом случае в соседней комнате исследователь готовил ту же самую еду. После этого ученые оценили, какая доля «пищевого запаха» в обоих случаях была необходима для того, чтобы обоняние человека стало считать запах доминантным. Выяснилась, что для голодных людей эта доля была меньше — в смеси «коричного» и «кедрового» запахов им требовалось всего 50 процентов первого (по сравнению с 80 процентами для сытых).

МРТ исследуемых показала, что у сытых участников эксперимента по сравнению с голодными аккуратность распознавания запахов еды в ответственных за это областях мозга снижалась. Их мозг при этом также реже распознавал «пищевой» запах как запах еды.