Редкий кадр: Оксана Марченко показала своего взрослого сына

Популярная украинская телеведущая и предприниматель Оксана Марченко нечасто балует поклонников фотографяими своих родных, сообщает WomanEL.

Но сегодня 48-летняя знаменитость сделала исключение и обнародовала совместное фото с сыном Богданом от предыдущего брака. Поводом для этого послужило его день рождения. Ему исполнилось 24 года.

Фото: Instagram Оксаны Марченко