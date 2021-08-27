Редкий кадр: Оксана Марченко показала своего взрослого сына
Популярная украинская телеведущая и предприниматель Оксана Марченко нечасто балует поклонников фотографяими своих родных, сообщает WomanEL.
Но сегодня 48-летняя знаменитость сделала исключение и обнародовала совместное фото с сыном Богданом от предыдущего брака. Поводом для этого послужило его день рождения. Ему исполнилось 24 года.
«Дорогой Сын. С Днем рождения! Я не помню, говорила ли ранее, что многие мои достижения как земного человека связаны с твоим рождением. Самое главное − я стала сильнее и смелее! Ты стал очень умным, воспитанным, благородным мужчиной, но теперь задача усложняется: стать настоящим Человеком с Большой буквы. У тебя есть с кого брать пример, и я верю в тебя! Будь любим, здоров и счастлив, свои неудачи и поражения принимай с благодарностью и пониманием, что это экзамены, сдав которые, поднимешься выше. Если будут проблемы или сложные вопросы, или просто кому-то захочется позвонить, − ты знаешь мой номер…», − отметила звездная мама.