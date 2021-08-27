Роналду попрощался с партнерами по Ювентусу

36-летний форвард Криштиану Роналду близок к уходу из "Ювентуса". Португалец попрощался с футболистами туринской команды, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, Криштиану прибыл на базу "Ювентуса" и провел там всего 40 минут. Роналду не тренировался, а забрал свои вещи из шкафчика и попрощался с коллегами.

Роналду стремится подписать контракт с новым для себя клубом "Манчестер Сити" в ближайшие часы. Знаменитый бомбардир ждет пока "Ман Сити" пришлет официальный запрос по его трансферу в офис "Ювентуса".