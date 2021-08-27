Зеленский: ЕС должен признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ожидает признания европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы, как участниц "Ассоциированного трио", со стороны стран Европейского Союза, сообщает Интерфакс-Украина.

"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало "Ассоциированному трио", которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в Европейском Союзе. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио" , - заявил Зеленский во время совместного с президентами Молдовы и Румынии брифинга в Кишиневе.

Он также отметил, что "Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством Европейского Союза отдельно".