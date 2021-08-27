Счастливчики осени: знаки Зодиака, которым повезет больше всего
Астролог Влад Росс рассказал, представители каких знаков зодиака окажутся на вершине успеха этой осенью, сообщает УНИАН.
Наиболее благоприятным периодом осень 2021 года станет для трёх знаков Зодиака:
1 место - Водолей
Юпитер, планета большого счастья, войдёт в знак Водолея, а потому представители этого знака будут на коне. Водолею будет фартить во многих сферах, но особенно в карьере, бизнесе и новых начинаниях. Удача будет постоянно сопутствовать ему. В жизни Водолея этой осенью всё будет шик, блеск, красота.
2 место - Весы
Весам также будет везти во всём. Всё в их жизни будет складываться как нельзя круто, особенно в любви, отношениях и зачатии детей. Удачными будут творческие проекты и путешествия.
3 место - Близнецы
Осень для них обещает быть крайне удачным периодом. У Близнецов все сложится замечательно при получении образования или повышении уровня квалификации, а также в дальних поездках и путешествиях. Благоприятна в этот период эмиграция, а также встречи с учителями. Осенью может измениться круг интересов Близнецов и их мировоззрение, но это пойдёт им только на пользу.