Лукашенко: Украинцы - это наши люди

Александр Лукашенко в ходе визита на предприятие Беларуськалий в пятницу, 27 августа, заявил, что Беларусь не намерена разрывать экономические отношения с Украиной, сообщает Корреспондент.

"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси.

"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей".