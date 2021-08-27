Зеленский предложил Молдове и Румынии усилить взаимодействие в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в регионе Черного моря, поскольку из-за активной милитаризации Крыма морское судоходство и торговля в регионе оказались под угрозой, сообщает Интерфакс-Украина.

"Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе. Мы должны вместе решать эти современные вызовы.

С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил Причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам – и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Черному морю, также присоединиться к этой инициативе" , - заявил Зеленский.

"Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, которые имеют общее прошлое, как партнеры, которые одинаково видят будущее, как дружественные и братские народы, ради успеха наших народов" , - добавил он.

Кроем того, по словам Зеленского, высокой остается военная угроза вокруг Украины.

"Критическим является ее уровень с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угрозы – российские войска в приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии …" , - отметил президент.

Президенты Украины, Румынии и Польши Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис и Анджей Дуда находятся в Кишиневе по приглашению президента Молдовы Майи Санду. Они принимают участие в торжествах по случаю празднования в пятницу 30-летия независимости Молдовы.