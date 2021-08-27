Теракты в Кабуле: увеличилось количество жертв

По данным журналистов, в Афганистане в результате взрывов возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 110 человек - в том числе 13 американских солдат, сообщает Слово и дело.

Американские войска, помогающие эвакуировать афганцев, готовятся к новым атакам.

26 августа в столице Афганистана Кабуле произошла серия терактов. Позже стало известно, что за взрывами стоят смертники террористической организации "Исламское государство".

Президент США Джо Байден отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов готовиться нанести удар по террористам "ИГИЛА".

Сегодня утром было известно о 103 погибших из-за теракта в Кабуле.

В течение дня в районе международного аэропорта в Кабуле были возобновлены эвакуационные рейсы. Эвакуация из страны иностранных граждан и афганцев продолжается. Местные СМИ сообщают, что количество людей, которые ждут возле аэропорта, увеличилось.