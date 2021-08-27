ГП «Морской торговый порт Черноморск» оказался на грани банкротства. Об этом заявил и.о. директора ГП «МТП «Черноморск» Александр Попов, сообщает AgroPortal.

«По состоянию на 20 июля 2021 года — на момент моего возвращения к руководству — я вынужден был констатировать… что наше предприятие оказалось фактически у последней черты и мы стоим на пороге банкротства. ГП «МТП «Черноморск» получил негативные последствия отсутствия в 2021 году системного менеджмента и ненадлежащего контроля за оперативной деятельностью, в т.ч. финансового планирования внутри компании» , — сказано в сообщении.

Александр Попов привел результаты деятельности:

финансовый результат за первое полугодие 2021 года — минус 173,4 млн грн;

валовая прибыль снизилась на 53%;

доходность всех подразделений сократилась на 67%;

все подразделения порта (кроме паромной переправы) работают с убытком, включая портофлот;

объемы погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) упали на 54%;

объемы перевалки сократились на 25% (1,747 млн тонн в первом полугодии 2021 года);

доходы от стивидорной деятельности уменьшились на 82%;

кредиторская задолженность выросла более 230 млн грн;

задолженность перед городом Черноморск по налогу на землю — 8,4 млн грн;

задолженность по оплате НДС — 7,3 млн грн;

часть недвижимого имущества порта арестована;

остатки на расчетном счете и в кассах предприятия снизились до исторического минимума — 7,4 млн грн.

«Разница между доходами и расходами ежемесячно составляет минус 42 млн грн. При этом, только на фонд заработной платы по предприятию необходимо ежемесячно выделить 28-32 млн грн без налогов» , — добавил он.

В то же время он уверен, что предприятие сможет выйти из существующих экономических проблем к первому кварталу 2022 года.