Зеленский сообщил о критическом уровне угрозы для Украины от Беларуси

Президент Владимир Зеленский отмечает высокий уровень военной угрозы вокруг Украины и называет критическим уровень угрозы от границы с Беларусью, сообщает Укринформ.

"Сегодня комплексное развитие невозможно без достаточного уровня безопасности и стабильности в нашем регионе. Высокой остается военная угроза вокруг Украины. Критическим является уровень угрозы с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий", - отметил Зеленский.

Также Президент отметил, что другие постоянные источники угрозы в регионе - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, Абхазии и тому подобное.

Президент Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.