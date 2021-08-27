В Украине введут электронные свидетельства о начальном образовании

Министерство образования и науки Украины утвердило Порядок изготовления, выдачи и учета документов о начальном образовании.

Соответсвующий указ вступает в силу 1 сентября, говорится в сообщении﻿ МОН.

Отныне документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует Закон "О среднем образовании".

"Для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме" , – отметили в МОН.

Оригинал электронного документа будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

"Свидетельство о начальном образовании нельзя воспроизводить в пластиковой карточке и не потребует приложения на специальном бланке. Школе не нужно учитывать выдачу свидетельств о начальном образовании" , – добавили в Минобразования.

По желанию родителей, им могут выдать бумажную копию свидетельства с подписью директора и печатью. Также будет возможность напечатать документ с использованием шрифта Брайля.