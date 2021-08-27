Как сделать гастроскопию менее болезненной: лайфхаки правильной подготовки

Гастроскопия — одна из самых неприятных процедур, которой многие пациенты хотят избежать. Диагностика помогает получить полную информацию о состоянии желудка. Если врач назначает обследование, нельзя игнорировать посещение гастроэнтеролога и надеяться, что все пройдет само собой, сообщает Sport24.

Также важно подготовиться морально: психоэмоциональное состояние может «раскачать» человека намного сильнее, чем требует ситуация. Вы — это ваше здоровье, и любое своевременное обследование может предотвратить развитие большого количества болезней.

Уровень дискомфорта в процессе гастроскопии зависит от чувствительности человека, а также правильной и своевременной подготовки. Одна из ее составляющих— лечебная диета. Даже минимальное нарушение может привести к получению неправильных диагностических данных. Также соблюдение рекомендаций поможет предотвратить рвотный рефлекс — естественную реакцию организма на введение зонда — и не повредить слизистую оболочку пищеварительного тракта эндоскопом.

Что можно есть перед гастроскопией

за несколько дней до приема запрещается жарить блюда: переходите на тушение, варку, приготовление на пару. Желательно есть измельченную или пюреобразную пищу;

можно есть: легкие вегетарианские супы, куриную грудку, нежирную рыбу, обезжиренные йогурты, каши на воде, тушеные или овощи на пару, сухое печенье, цветную капусту, паровые омлеты;

нельзя есть: жирное мясо и рыбу, бобовые, орехи и семечки, грибы, сладкое, мучное, острое, соусы, молоко, цельнозерновые крупы, наваристые бульоны, консервы, копченое, сало, фастфуд, шоколад;

блюда должны быть средней температуры: слишком горячие или холодные могут раздражать слизистую оболочку желудка;

важно минимизировать или совсем исключить соль;

за сутки до процедуры нужно сократить даже количество разрешенных продуктов;

за три дня — исключить любой алкоголь.

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За сколько времени нельзя есть

Гастроскопия делается только на голодный желудок. Если процедура назначена на утро — пропустите завтрак и поужинайте не позже 18 часов только легкими и легко усвояемыми продуктами. Если прием назначен на вторую половину дня — не ешьте за 8-10 часов. Можете позавтракать овсянкой на воде. Не наедайтесь: употребление даже маленького количества пищи утром активизирует процесс выработки желудочного сока, что приводит к изменению внешнего вида слизистой оболочки и затрудняет получение достоверной информации.

Можно ли пить

Перед гастроскопией нужно исключить чай, кофе, какао, молоко, компот, сок, фреш, компот, морс и любые другие напитки. Можно пить только чистую негазированную воду комнатной температуры не позднее, чем за три часа до процедуры.

А если я принимаю лекарства

Заранее обсудите с врачом этот вопрос, если есть препараты, которые нужно обязательно пить в четко прописанные часы. Скорее всего, доктор подберет удобное время для процедуры, чтобы вы не пропускали прием медикаментов.

Дополнительно

даже перед утренней процедурой чистите зубы. Но заранее и без использования ополаскивателей;

не принимайте лекарства, особенно препараты железа и средства, разжижающие кровь. Либо заранее обсудите вопрос с доктором;

не пользуйтесь дезодорантами и духами: резкие запахи могут спровоцировать рвотный рефлекс;

накануне процедуры исключите занятия спортом;

если возможно, снимите перед гастроскопией контактные линзы;

откажитесь от курения минимум за три часа до гастроскопии;

Статья носит познавательный характер и не заменяет приема у врача. При подготовке к гастроскопии обязательно проконсультируйтесь с лечащим специалистом, который даст рекомендации, основываясь на вашей конкретной ситуации.