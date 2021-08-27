В Словакии упал легкомоторный самолет

Вблизи города Скалице упал легкомоторный самолет, зарегистрированный в Чехии. Жертвами авиакатастрофы стали 3 человека, сообщает 24 Канал.

Погибшие могут быть гражданами Чехии. Трагедия произошла возле села Мокрая Роща.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Они провели обследование и начали тушить возгорание самолета, который загорелся после падения на землю. Пожар удалось локализовать, сейчас ведутся работы по его ликвидации,– говорится в сообщении.

Причину авиакатастрофы будут устанавливать правоохранители.