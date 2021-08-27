Укрзализныця возобновляет ж/д сообщение с Молдовой

Укрзализныця в рамках обновления международного железнодорожного сообщения Украины с 28 августа 2021 восстанавливает курсирование поезда Одесса - Кишинев (Республика Молдова).

Об этом сообщила пресс-служба﻿ УЗ.

Поезд № 642/641 будет курсировать ежедневно. Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа, в направлении Одессы - с 29 августа. Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36, прибывать в Кишинев в 22:33. Отправление из Кишинева в 7:09, прибытие в Одессу в 10:55.

"Пассажиропоток между Украиной и Молдовой в 2019 году превышал 90 000. 18 марта 2020 сообщение прекратилось через карантинные ограничения. И после 1,5-летней остановки по инициативе АО «Укрзализныця» и при поддержке Calea Ferata din Moldova достигнута договоренность возобновить сообщение Одесса - Кишинев" , - отметили в пресс-службе.

Билеты на указанный поезд можно приобрести в кассах вокзалов АО «Укрзализныця» и «Железные дороги Молдовы».

Сотрудничество железных дорог Украины и Молдовы будет продолжаться, в планах восстановления железнодорожного сообщения между столицами.