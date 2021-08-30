Прически для старшеклассниц: модные идеи на 1 сентября

1 сентября – пора возвращаться в школу. В этот день старшеклассницы особенно стремятся иметь безупречный вид. Однако не стоит забывать о праздничном и сдержанном дресс-коде. Но разнообразить его и сделать образ более стильным легко с помощью модной прически. Предлагаем вдохновиться подборкой красивых и изысканных укладок, сообщает 24 Канал.

На торжественную линейку по случаю 1 сентября предстоит продумать бьюти-образ до деталей, которые будут гармонировать между собой. Поэтому не следует экспериментировать с неординарными башнями из волос или экстремальными укладками, которые могут в любой момент потерять свою форму.

Зато ведущие стилисты из причесок советуют обратить внимание на гладкие хвосты, интересные и простые плетения, локоны с легким эффектом небрежности. В частности, немало идей можно взять от инфлуенсерок, которые всегда демонстрируют последние hair-тренды на своем примере.

Фото с инстаграма модели

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Фото с инстаграма модели

Укладка с модным аксессуаром / Фото с инстаграма Люси Хейл

Фото с инстаграма Лили Коллинз