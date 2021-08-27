Гетманцев будет бороться с финпирамидами

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5865, который направлен на противодействие финансовым пирамидам в Украине и борьбу с попытками их организации, сообщает UBR.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, который выступил соавтором документа.

Инициатива предполагает внесение изменений в законодательство относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Гетманцев уверен, что принятие данного проекта позволит внедрить действенные механизмы предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала.