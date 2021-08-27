Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170

Число людей, скончавшихся в результате терактов близ кабульского аэропорта, достигло 170 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно неподтвержденным данным CBS News, среди погибших 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности еще 132 человек пока не определены.

BREAKING: death toll from Kabul airport attack jumped to 170 people including 32 men, 3 woman & 3 children. Identity or 132 others still unidentifiable. Nearly 200 people also wounded. — Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) August 27, 2021

Еще около 200 человек получили ранения.

Накануне близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. В Пентагоне подтвердили гибель и ранения американских военнослужащих. Кроме того, погибли и афганцы.