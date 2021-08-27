Норвежского террориста Брейвика могут освободить досрочно

В Норвегии суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения террориста Андерса Брейвика, который в июле 2011 года устроил ряд терактов, убив 77 человек, сообщает Деловая столица.

Сообщается, что Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении осенью 2020 года в связи с истечением минимального срока его заключения — 8 лет из 21. Но прокуратура Осло выступила против этого и выдвинула новое обвинение.Это означает, что будет проведено новое судебное заседание, на котором решат, будет ли Брейвик освобожден.

"Прокуратура посчитала, что они не согласны на условно-досрочное освобождение, и условия содержания его в закрытом учреждении должны сохраниться. Брейвик хочет, чтобы я как можно лучше аргументировал его условно-досрочное освобождение" , — заявил его адвокат Ойстейн Сторрвик.

Напомним, в 2012 году Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения за убийство 77 человек в ходе террористических атак на правительственный квартал в Осло и летний лагерь AUF на острове Утойя 22 июля 2011.

Согласно норвежским законам, после окончания минимального срока лишения свободы, заключенные имеют право требовать условно-досрочное освобождение. Если прокуратура возражает против этого, вопрос должен рассматриваться в суде.