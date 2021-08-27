На западе – осень, на юго-востоке – лето: погода 28-29 августа

В ближайшие два дня Украину ожидают довольно резкие перепады температур: придет сначала потепление (кое-где даже до высоких температур), а после в некоторых регионах похолодает еще сильнее, а в некоторые, напротив, придет неожиданно жаркая погода. Какой прогноз﻿ дали синоптики на эти выходные – читайте в материале.

Итак, в субботу, 28 августа, на запад Украины придет некоторое потепление, по сравнению с предыдущим днем, – там ожидается около 20-23°С днем и 10-13°С ночью. В Хмельницкой области будет даже теплее – обещают 22-25°С днем и 11-14°С ночью. Такая же температура ожидается также в Киевской и Житомирской областях, а также на севере страны. В остальных центральных областях же обещают более теплую погоду – 26-29°С днем и 12-14°С ночью. Такие же показатели днем будут и в Одесской области, только ночью там будет еще теплее – 16-18°С. А вот на восток, на юг и в Крым возвращается летняя погода – 28-31°С днем и от 12 на востоке до 19°С в Крыму ночью.

Дожди 28 августа прольются только на юго-западе. На остальной же территории будет солнечная погода с небольшой облачностью. На основной части страны будет небольшой ветер 4-11 км/час в среднем. В центре возможны шквалы до 22 км/час, в Черниговской области – до 25 км/час. В западных областях и в Крыму дуть будет несколько сильнее – 7-14 км/час в среднем, на западе местами до 18 км/час максимум.

В воскресенье, 29 августа, западные области Украины ждет довольно резкое похолодание – до 17-21°С днем и 9-13°С ночью, и эти показатели будут чуть ли не вдвое меньше тех, что будут на юго-востоке страны. А вот на севере в большинстве центральных и в Одесской области 29 августа чуть потеплеет – до 25-31°С днем. Ночью же в центре и на севере ожидается 12-17°С, а вот в Одесской области – 19-21°С. В центральных Житомирской и Винницкой областях будет не сильно теплее, чем на западе, – около 20-25°С днем и 11-13°С ночью. На восток и на юг Украины 29 августа и вовсе вернется лето – там обещают до 29-33°С днем и 14-19°С ночью. В Луганской области и в Крыму вообще ожидается настоящая летняя жара – 32-34°С днем и от 15 до 21°С ночью соответственно.

В воскресенье сильные дожди прольются во всех западных, а также в соседних с ними Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории будет облачно с прояснениями, на севере и на востоке возможен туман. В большинстве регионов будет умеренный ветер 7-14 км/час в среднем, местами до 18 км/час максимум. В центральных и южных областях ветер будет чуть более сильный – 11-18 км/час в среднем, на юге местами шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные дожди. Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 28-29 августа ожидается температура от 14 до 27°С в течении дня, ветер 7-18 км/час и, возможно, небольшой дождь.