В Украину надвигается похолодание: синоптики обновили прогноз

В последнее воскресенье лета погода в Украине﻿ ознаменуется ожидают довольно резким перепадом температур: после субботнего потепления в некоторых регионах похолодает еще сильнее, а в некоторые, напротив, придет неожиданно жаркая погода.

В воскресенье, 29 августа, западные области Украины ждет довольно резкое похолодание – до 17-21°С днем и 9-13°С ночью, и эти показатели будут чуть ли не вдвое меньше тех, что будут на юго-востоке страны. А вот на севере в большинстве центральных и в Одесской области 29 августа чуть потеплеет – до 25-31°С днем. Ночью же в центре и на севере ожидается 12-17°С, а вот в Одесской области – 19-21°С. В центральных Житомирской и Винницкой областях будет не сильно теплее, чем на западе, – около 20-25°С днем и 11-13°С ночью. На восток и на юг Украины 29 августа и вовсе вернется лето – там обещают до 29-33°С днем и 14-19°С ночью. В Луганской области и в Крыму вообще ожидается настоящая летняя жара – 32-34°С днем и от 15 до 21°С ночью соответственно.

В воскресенье сильные дожди прольются во всех западных, а также в соседних с ними Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории будет облачно с прояснениями, на севере и на востоке возможен туман. В большинстве регионов будет умеренный ветер 7-14 км/час в среднем, местами до 18 км/час максимум. В центральных и южных областях ветер будет чуть более сильный – 11-18 км/час в среднем, на юге местами шквалы до 22 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 29 августа ожидается температура от 14 до 27°С в течении дня, ветер 7-18 км/час и, возможно, небольшой дождь.