Россия оштрафовала Booking на $17,5 млн

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила штраф в размере $17,53 млн (1,3 млрд рублей) на онлайн-сервис по бронированию отелей Booking.com (Нидерланды) за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщает UBR.

Ведомство установило, что Booking.com якобы навязывал гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

То есть гостиницам было запрещено устанавливать цену на свои услуги на других сервисах и сайтах ниже, чем на агрегаторе Booking.com.

"ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц" , – указали в российском ведомстве.

Рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com было завершено в декабре 2020 года. В ФАС поступила жалоба от общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

В то же время в компании уже прокомментировали штраф, заявив, что намерены обжаловать его в суде.

"Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен" , – сообщили в Booking.

Также в компании завили, что их доля на рынке жилья для туристов составляет лишь 13%.