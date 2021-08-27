Россия оштрафовала Booking на $17,5 млн
Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила штраф в размере $17,53 млн (1,3 млрд рублей) на онлайн-сервис по бронированию отелей Booking.com (Нидерланды) за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщает UBR.
Ведомство установило, что Booking.com якобы навязывал гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
То есть гостиницам было запрещено устанавливать цену на свои услуги на других сервисах и сайтах ниже, чем на агрегаторе Booking.com.
"ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц", – указали в российском ведомстве.
Рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com было завершено в декабре 2020 года. В ФАС поступила жалоба от общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
В то же время в компании уже прокомментировали штраф, заявив, что намерены обжаловать его в суде.
"Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен", – сообщили в Booking.
Также в компании завили, что их доля на рынке жилья для туристов составляет лишь 13%.