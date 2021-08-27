Все, что нужно знать о тормозных колодках

Почему пищат тормоза, пачкаются колесные диски и почему материал колодок должен соответствовать материалу тормозных дисков. Попробуем разобраться с этим, комментируя самые распространенные мифы относительно тормозных колодок, сообщает 24 Канал.

Сколько существует тормозная система, столько времени ведутся и споры о ней. Сколько живут споры – столько же и мифы, ведь не каждый пытается "докопаться" до правды, а чаще всего выносит приговор тормозной колодке, как одному из самых дешевых компонентов, который можно безболезненно заменить. Сегодня попробуем развенчать некоторые из самых распространенных мифов.

МИФ №1: Причиной скрипа в тормозной системе являются тормозные колодки.

ПРАВДА: Все производители в один голос заявляют, что звучит тормозной диск, а не колодка, а если быть более точным, то причиной возникновения сторонних звуков является совокупность факторов: материал изготовления диска, уровень его износа, конструкция суппорта, состояние направляющих, размер и вес тормозных колодок и даже влажность окружающей среды. Причем звучание есть всегда, но при частоте звука более 20 кГц человеческое ухо его не слышит, именно поэтому задача всех производителей – всего лишь перенести звук в неслышимый диапазон. Это достигается сохранением очень шаткого баланса между всеми перечисленными выше факторами, и поэтому нарушение хоть одного из них может вызвать такой раздражающий звук.

МИФ №2: Новые, только что приобретенные колодки, очень загрязняют руки – это свидетельствует об их низком качестве.

ПРАВДА: По словам производителя, это наоборот хороший знак, который свидетельствует о том, что такие колодки прошли процесс “scorching”, то есть "обжига". Вследствие этого процесса происходит сжигание остатков органических компонентов и примесей в верхнем слое фрикционного материала, что способствует более быстрой притирке тормозной колодки к диску.

МИФ №3: На колодке обязательно должны быть фаски и прорези. Производитель не сделал их, потому что "забыл" или "хотел сэкономить".

ПРАВДА: Фаски и прорези на тормозных колодках производитель делает только там, где это действительно нужно и предусмотрено конструкцией. Если их нет, то не нужно делать их своими руками с помощью подручных средств. Проемы, к примеру, призваны предотвращать перегрев тормозных колодок, а сделав их там, где это не предусмотрено, можно нарушить параметры прилегания фрикционного материала к опорной пластине, и, как следствие, не только навредить качеству торможения, но и повлечь за собой то самое "звучание", нарушив баланс факторов, о котором мы говорили в первом мифе.

МИФ № 4: Черная пыль на колесных дисках появляется из-за колодок.

ПРАВДА: Колодки и впрямь "пылят", но их пыль светло-серого цвета и не так заметна. Черная пыль – это частички металла, которые являются продуктом износа именно тормозных дисков, или, в некоторых случаях, тормозных колодок, если они относятся к "полуметаллическому" типу. Если количество пыли слишком большое, это может свидетельствовать о том, что подобранные колодки слишком жесткие для данного диска, то бишь – диск мягковат для данных колодок.

МИФ №5: Запах колодок свидетельствует об их высоком качестве.

ПРАВДА: Колодки имеют специфический и не слишком приятный запах. Кто-то ассоциирует его с рыбными продуктами, кто-то – еще с чем-то, но как бы там ни было – это запах, вызванный компонентами фрикционной смеси, и он никак не влияет на качество торможения.