Три судьи Верховного суда подали в отставку

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Николай Гусак подал в отставку. Соответствующее заявление получил Высший совет правосудия, сообщает РБК-Украина.

Вопрос отставки Гусака рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится 7 сентября.

За последний год это уже пятый судья Верховного суда, который решил подать в отставку.

Гусак работает в Верховном суде еще с 2001 года. В 2017 году его включили в состав Первой Дисциплинарной палаты. Кроме того, с 2017 по 2019 год судья Гусак был членом Высшего совета правосудия.

Так же подали в отставку по собственному желанию судьи Верховного суда Украины Владимир Британчук и Василий Огурецкий.

"Рассмотрение материалов об освобождении судей (Владимира Британчука, Василия Огурецкого и Николая Гусака) от должностей в связи с подачей заявления об отставке", - говорится в повестках дня заседаний ВСП, запланированных на 31 августа, 2 и 7 сентября.

Британчук и Огурецкий являются судьями Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

Всего в Верховном суде работает 190 судей.

Автор: Дмитрий Левицкий