Роналду покидает Ювентус и близок к возвращению в МЮ

Криштиану Роналду вслед за Лионелем Месси решил сменить клубную прописку. Звездный португалец покидает туринский Ювентус, в котором провел 3 года, сообщает 24 Канал.

Португалец присоединился к туринцам летом 2018 года. По данным Transfermarkt, Ювентус заплатил Реалу за Роналду 117 миллионов евро.

Почти сразу трансфер Роналду окупился. "Старая синьора" заработала на продаже футболок с фамилией футболиста.

В составе Ювентуса Роналду провел 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. В среднем у Роналду более 1 результативное действие за игру.

С Ювентусом Роналду успел выиграть 5 трофеев – дважды Серию А и Суперкубок Италии и один раз Кубок Италии.

В сезоне-2020/2021 Роналду забил 29 голов и стал лучшим нападающим Серии А. Но это не помогло Ювентусу выиграть чемпионат Италии.

Роналду неожиданно покидает Турин

После Евро-2020, на котором Роналду стал лучшим бомбардиром, появились слухи, что Криштиану может покинуть Ювентус. Футболист опровергал информацию.

В первом матче нового сезона Роналду не попал в основной состав Ювентуса. Португалец вышел на замену в игре с Удинезе и даже забил гол, который отменили из-за офсайда. Ювентус потерял первые очки.

Тогда в Ювентусе заявили, что футболист не вышел в стартовом составе из-за плохой формы. Наставник туринцев Массимилиано Аллегри говорил, что португалец был нужен команде во втором тайме.

Вдруг в СМИ начали появляться слухи, что Роналду хочет покинуть Ювентус. Сообщалось, что футболист уже забрал свои вещи с базы "зебр".

В субботу, 28 августа, Ювентус сыграет против Эмполи в Серии А. Но Роналду не поможет туринцам. Аллегри подтвердил, что Криштиану покидает команду.

"Роналду не будет в заявке. Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть за Ювентус. Сегодня он не тренировался с командой", – цитирует тренера сайт Джанлуки Ди Марцио.

27 августа появилось видео из аэропорта Турина, где Роналду садится в частный самолет.

Куда перейдет Роналду

У Роналду и Ювентуса действующий контракт до 30 июня 2022 года. Поэтому Криштиану нужно согласовать не только личный контракт с новым клубом, но и чтобы покупатель договорился с Ювентусом.

"Ювентус хочет получить за Роналду около 30 миллионов евро. Эту сумму якобы был готов заплатить Манчестер Сити", - сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ради перехода в Манчестер Сити Роналду пришлось бы согласиться на уменьшение зарплаты. В частности, все тот же Романо информировал, что оклад португальца будет меньше, чем 31 миллион евро.Но внезапно Манчестер Сити выбыл из борьбы за футболиста. "Горожане" не делали официальных запросов в Ювентус и не обсуждали контракт с игроком.

"Мы всегда хорошо общались. Бруну Фернандеш разговаривал с ним, Роналду знает, что мы к нему чувствуем. Если он собрался уходить из Ювентуса, то, конечно, знает, что мы здесь. Криштиану – легенда МЮ, лучший игрок всех времен, если вы меня об этом спрашиваете. Мне посчастливилось играть с ним. Я тренировал его. Посмотрим, что произойдет", – цитирует Сульшера журналист Романо.

По информации СМИ, МЮ уже готовит контракт для Роналду до 2023 года. Также в клубе работают над предложением Ювентуса.