Владелец АТБ купил футбольный клуб

Владелец сети "АТБ" и корпорации BGV Group Геннадий Буткевич стал 100% владельцем футбольного клуба "Полесье", сообщает Журнал Житомира.

Эту информация 27 августа сообщили на пресс-конференции для СМИ.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между клубом, горсоветом и областным советом. Ранее клуб принадлежал Житомирскому городскому совету. В сезоне 2019/2020 житомиряне заняли 2-е место во Второй лиге и оформили прописку в Первую. В сентябре 2020 года новым титульным спонсором команды стала компания BGV Group. Однако клуб продолжали финансировать с городского и областного бюджетов

Стоит добавить, что Геннадий Буткевич с состоянием $ 277 млн занимает 26 место среди самых богатых украинцев за 2020 год.

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