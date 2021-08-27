ПриватБанк завершил вручение израильского иска экс-владельцам

ПриватБанк (Киев) завершил процедуру вручения иска израильского суда экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их давнему доверенному лицу – Вячеславу Карташову, согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

"Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации.

Ранее ПриватБанк обратился в Окружной суд Тель-Авив-Яффа (Израиль) с иском к его бывшим собственникам и другим ответчикам относительно, как заявляется, их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего $600 млн (примерно 16,5 млрд грн) были незаконно выведены из банка в период с 2007-го по 2011 гг. и размещены на банковском счете в Израильском Банке Дисконт [Israel Discount Bank].

Правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, 18 декабря 2016 года решило национализировать это крупнейшее на украинском рынке финучреждение и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,58 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.