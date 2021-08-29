В Киеве установлена первая система защиты от тарана автомобиля

На Большой кольцевой, где таксист недавно влетел в автобусную остановку и убил 2 человек, сегодня установлены защитные боларды, сообщает 24 Канал.

Это 30-тонная конструкция с армированным фундаментом и 11-ю оцинкованными болардами со стенками в 16 мм.

По данным производителя, она останавливает легковушку на скорости 80 км/ч и грузовик на скорости 50 км/час. Стоимость пилотного проекта с монтажом – более 400 тыс. грн ($15 000). То есть каждый металлический болард обошелся киевским налогоплательщикам почти в полторы тысячи долларов.

tia25_8rbm_big.jpg

Все 2770 наземных остановок должны быть защищенными. Программа должна воплощаться на магистралях непрерывного движения, на магистралях регулируемого движения и на внутренних дорогах города.

“Перед масштабированием программы ожидаем от украинских производителей кроме коммерческих предложений и презентации мощностей доказательств эффективности системы – проведенных краш-тестов с легковыми и грузовыми авто”, – сообщил в телеграм-канале﻿﻿ заместитель председателя КГГА Константин Усов.
32835__9d1bc759-b395-4abc-a7ba-c5aed15cf

32835__9575212f-1fc0-46f8-a7a4-03d5d6482

32835__9b9ac4b3-8548-4f31-bb76-4905eb90f

32835__c6a381bb-f82a-4cd4-a5a3-a456f18ca
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics