В Киеве установлена первая система защиты от тарана автомобиля

На Большой кольцевой, где таксист недавно влетел в автобусную остановку и убил 2 человек, сегодня установлены защитные боларды, сообщает 24 Канал.

Это 30-тонная конструкция с армированным фундаментом и 11-ю оцинкованными болардами со стенками в 16 мм.

По данным производителя, она останавливает легковушку на скорости 80 км/ч и грузовик на скорости 50 км/час. Стоимость пилотного проекта с монтажом – более 400 тыс. грн ($15 000). То есть каждый металлический болард обошелся киевским налогоплательщикам почти в полторы тысячи долларов.

Все 2770 наземных остановок должны быть защищенными. Программа должна воплощаться на магистралях непрерывного движения, на магистралях регулируемого движения и на внутренних дорогах города.