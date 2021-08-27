В Укрзализныце показали новые вагоны: есть прототип капсульных

"Укрзализныця" обновила подвижной состав поездов и презентовала первые осовремененные вагоны в рамках 5-летней программы на Киевском центральном вокзале﻿, сообщает УНИАН.

© фото УНИАН, Александр Синица

На перроне столичного вокзала представлены швейцарский электропоезд; электричка, дизель, новенькие купе и капитально отреставрированные пассажирские вагоны-трансформеры и плацкарт украинского производства.﻿

© фото УНИАН, Александр Синица

Отныне электрички стали более доступными для пассажиров с инвалидностью – предусмотрены инклюзивные зоны для перевозки людей в колясках, при этом граждан на время путешествия закрепляют ремнями безопасности.﻿

© фото УНИАН, Александр Синица

Свободнее путешествовать также смогут пассажиры с велосипедами.

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

© фото УНИАН, Александр Синица

Твердые и неудобные сидячие места в электричках заменили на мягкие с высоким подголовьем, как и в "Интерсити". Работает вентиляция, есть возможность связаться с машинистом.

В рамках выставки появился прототип капсульного вагона. Однако вместо перегородки, как в японских поездах, пассажирам УЗ предлагают отделиться от других граждан темной ширмой.

Возле каждого спального места есть розетки, индивидуальное освещение и рассеиватель воздуха, а также прозрачные полки для багажа. Это только концепция обновленного поезда, продолжается работа по усовершенствованию некоторых опций.

Шторы в вагонах сменили на роллеты.