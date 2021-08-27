В ПриватБанке назначили заместителя для разделения на "хороший" и "плохой"

Наблюдательный совет "ПриватБанка" утвердил новую структуру компании, сообщает Depo.ua.

В банке объяснили, что обновленная структура обеспечит " его оптимальный состав, необходимый для управления банком и успешной реализации обновленной Стратегии развития ".

Кроме того, наблюдательный совет назначил нового заместителя председателя правления. Им стал Игорь Лебединец.

"На новой должности Игорь Лебединец будет координировать реализацию раздела ПриватБанка на "хороший" и "плохой "банк", — говорится в заявлении.

Ранее, как отметили в банке, Лебединец занимал должность члена правления по вопросам сети и проблемной задолженности. На этой должности он координировал успешную трансформацию сети банка, внедрив современные стандарты управления.