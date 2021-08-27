В ПриватБанке назначили заместителя для разделения на "хороший" и "плохой"
Наблюдательный совет "ПриватБанка" утвердил новую структуру компании, сообщает Depo.ua.
В банке объяснили, что обновленная структура обеспечит "
его оптимальный состав, необходимый для управления банком и успешной реализации обновленной Стратегии развития".
Кроме того, наблюдательный совет назначил нового заместителя председателя правления. Им стал Игорь Лебединец.
"На новой должности Игорь Лебединец будет координировать реализацию раздела ПриватБанка на "хороший" и "плохой "банк", — говорится в заявлении.
Ранее, как отметили в банке, Лебединец занимал должность члена правления по вопросам сети и проблемной задолженности. На этой должности он координировал успешную трансформацию сети банка, внедрив современные стандарты управления.