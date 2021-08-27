Турция угрожает войной Греции: заявление греческого МИДа

Власти Греции обвинили Турцию в том, что она угрожает войной. Об этом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил во время встречи с председателем комитета по международным отношениям сената США Робертом Менендесом, сообщает Сегодня.

Такое заявление содержится на сайте Министерства иностранных дел Греции.

"Турция в нарушение всех норм права выступила с угрозой войны против Греции, если она воспользуется неотъемлемым правом на расширение территориальных вод островов, которые исторически греческие. Это единственная страна в мире, которая выступила с угрозой войны против другой страны, желающей воспользоваться своими неотъемлемыми правами" , – сказал глава МИД Греции.

Эгейский вопрос

Афины хотят расширить свои территориальные воды в Эгейском море вокруг Греческих островов на одну милю. Греция претендует на право продлить свои территориальные воды до 12 морских миль на основе международного права. Турция, которая уже расширила свои территориальные воды до 12 миль, отрицает это право.

Также Турция оспаривает суверенитет ряда незаселенных островов в Эгейском море с 1970 годов. Дважды — в 1987 году и в начале 1996 года — эгейский спор приводил к кризисным ситуациям, близким к вспышке военных действий между двумя государствами.